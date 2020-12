Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un géant européen a dressé son plan de vol pour Zidane !

Publié le 6 décembre 2020 à 11h00 par A.D.

Alors qu'Andrea Pirlo ne fait pas forte impression ces dernières semaines, la Juventus songerait à le remplacer par Zinedine Zidane. Selon la presse italienne, les Bianconeri compteraient remercier leur entraineur et se jeter sur le coach du Real Madrid en cas de mauvais bilan à l'issue de la saison.

Andrea Pirlo et Zinedine Zidane sont décriés depuis plusieurs semaines. Alors que la Juventus et le Real Madrid réalisent une première partie de saison poussive, les deux coachs seraient actuellement en sursis. En effet, Andrea Pirlo et Zinedine Zidane pourraient perdre leur poste s'ils ne se réveillent pas très vite. D'ailleurs, comme l'a indiqué Calciomercato.it ce vendredi, la Juventus songerait à recruter Zinedine Zidane pour pallier le possible départ d'Andrea Pirlo. Dans cette optique, La Vieille Dame aurait déjà monté sa stratégie.

Pirlo remplacé par Zidane en fin de saison si...