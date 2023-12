Mercato - Real Madrid : Un fils de Zidane prêt à claquer la porte ?

Hugo Chirossel

Si Zinédine Zidane a quitté le club en juin 2021, la famille du Ballon d’Or 1998 est toujours présente au Real Madrid. En plus de Théo, qui a récemment été convoqué par Carlo Ancelotti, Elyaz, le plus jeune de la fratrie, évolue quant à lui avec les U19. Mais en raison de son faible temps de jeu, il réfléchirait à un départ dès cet hiver.

Il y a quelques semaines, un nouveau membre de la famille Zidane avait fait son apparition dans le groupe de l’équipe première du Real Madrid. Après Enzo et Lucas, Théo Zidane, joueur de la Castilla, avait été convoqué pour la première par Carlo Ancelotti pour la réception de Naples (4-2), le 29 novembre dernier en Ligue des champions.

Deux excellentes nouvelles pour le Real Madrid ! https://t.co/PJeydl4zNQ pic.twitter.com/nbFaAVuAJn — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Elyaz Zidane veut quitter le Real Madrid

« Nous avons Mario et Théo (Zidane) dans l’équipe et nous devons dire la vérité j’ai confiance en eux. Le travail de Raúl est fantastique, les joueurs prêts arrivent », avait confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. En plus de Théo, un autre fils de Zinédine Zidane évolue lui aussi au Real Madrid : Elyaz. Défenseur central pouvant également être utilisé sur le côté gauche, il joue avec les U19, entraînés par Alvaro Arbeloa. Mais ce dernier ne l’utilise que très peu, à tel point qu’Elyaz Zidane réfléchirait à quitter la Casa Blanca .

Une place en équipe de France U19 menacée