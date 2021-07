Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme sacrifice fait dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 27 juillet 2021 à 16h00 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter la saison dernière, Lautaro Martinez pourrait poursuivre sa carrière en Espagne.

Si à Madrid on n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé, on n’en délaisse pas pour autant les autres dossiers. C’est le cas de Lautaro Martinez, un joueur qui semblait tout proche d’une arrivée au FC Barcelone l’été dernier et qui serait désormais au centre d’une bataille entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Pour le garder, l’Inter a dû vendre Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, dont nous vous annoncions en exclusivité le transfert sur le10sport.com. Pourtant, cette vente pourrait ne pas suffire...

L’Inter prête à vendre De Vrij pour garder Lautaro Martinez