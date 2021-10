Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur l'opération Camavinga !

Publié le 25 octobre 2021 à 12h10 par A.C.

Après son explosion au Stade Rennais, Eduardo Camavinga poursuit sa carrière au Real Madrid, pourtant il aurait pu avoir une toute autre trajectoire.

Certains diront que c’est une mise en bouche, en attendant la fin de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Prodige du Stade Rennais et appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Eduardo Camavinga a fait le grand saut cet été, en rejoignant le Real Madrid. Il a d’ailleurs fait des débuts tonitruants, avec un but dès son premier match en Liga, face au Celta Vigo (5-2) et à Madrid on se dit que les 30M€ plus les 15M€ de bonus versés à Rennes ne sont pas exagérés pour un joueur appelé à devenir un crack mondial.

Le Barça a tenté le coup pour Camavinga cet été