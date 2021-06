Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme bras de fer engagé avec le Barça !

Publié le 24 juin 2021 à 10h00 par A.C.

Le Real Madrid et le FC Barcelone devraient une nouvelle fois s’affronter cet été, sur le mercato.

Le Bayern Munich semble faire face à une véritable fuite des talents. A en croire la presse allemande, plusieurs grands noms souhaiteraient quitter le club bavarois, comme Robert Lewandowski, Kingsley Coman ou encore Joshua Kimmich. Un nouveau nom se serait ajouté à cette liste. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Leon Goretzka souhaiterait lui aussi quitter le Bayern Munich... et cela n’a pas échappé aux plus grands clubs européens ! Cela serait notamment le cas du Real Madrid et du FC Barcelone, qui selon Sport1 se seraient récemment renseignés.

Goretzka fait saliver le Barça et le Real Madrid