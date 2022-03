Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ de Karim Benzema ? La réponse

Publié le 11 mars 2022 à 1h00 par La rédaction

Le Real Madrid est-il prêt à discuter d’un transfert de Karim Benzema cet été, comme indiqué par Dominique Grimault sur le plateau de l’Equipe de Greg ? Analyse.

Sur le plateau de L’Equipe de Greg mardi, Dominique Grimault a livré certains éléments autour de l’avenir de Karim Benzema, évoquant un possible départ moyennant 80M€ à l’intersaison : « Son contrat expire en 2023, mais le Real Madrid ne serait peut-être pas hostile à un départ de Benzema à l’intersaison. En cas d’arrivée de Mbappé et Haaland, Benzema quitterait le Real pour 80M€ ». Que faut-il en penser ?

Tout dépend de ce que le Real fait dans le deal Haaland

Il apparaît logique que le Real Madrid hésite à aligner quatre pointures XXL en attaque l’an prochain, avec Benzema, Mbappe, Haaland et VInicius, laissant Benzema et Haaland en concurrence frontale pour le poste d’avant-centre. Il apparaît donc très plausible que le club merengue envisage un transfert de Karim Benzema à un an de la fin de son contrat, et ce afin de sécuriser la signature du Norvégien dès cet été. En revanche, si le Real parvient à obtenir de Haaland qu’il signe et soit ensuite prêté un an à Dortmund, alors il conservera Benzema jusqu’au terme de son contrat.