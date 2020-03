Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ colossal programmé cet été à cause du coronavirus ?

Publié le 23 mars 2020 à 22h00 par B.C.

Déjà dans le collimateur de Zinedine Zidane, Gareth Bale devrait être poussé vers la sortie par le Real Madrid cet été afin de faire des économies, notamment suite à l'arrêt des compétitions dû à l'épidémie de coronavirus.

L'été dernier, la situation de Gareth Bale a fait couler beaucoup d'encre. Alors que Zinedine Zidane n'avait pas hésité à inciter son joueur à quitter le Real Madrid en pleine conférence de presse, l'international gallois a été annoncé proche d'un retour en Premier League et d'un départ en Chine. Finalement, Gareth Bale est resté chez les Merengue , et Florentino Pérez doit toujours composer avec le salaire colossal de l'attaquant (17M€). Alors que l'ancien de Tottenham dispose d'un contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, il sera difficile de le vendre cet été, mais le club devrait faire le forcing pour parvenir à ses fins dans les prochains mois.

Le Real Madrid veut faire des économies