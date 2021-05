Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ colossal pourrait déjà être acté !

Publié le 30 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

Pourtant lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Gareth Bale pourrait rester à Tottenham sous les mêmes conditions que son prêt de cette saison lors du prochain exercice. Explications.

Malgré des blessures et une petite traversée du désert à Tottenham sur la fin de l’ère José Mourinho, Gareth Bale est tout de même parvenu à inscrire 11 buts en Premier League en l’espace de ses 20 apparitions en championnat avec les Spurs . Prêté pour seulement une saison et sans option d’achat par le Real Madrid, le Gallois va donc revenir à la Casa Blanca après l’Euro qu’il disputera avec sa sélection nationale. Cependant, un surprenant accord aurait été passé l’été dernier entre Tottenham et le Real Madrid.

Tottenham pourrait garder Bale sous les mêmes conditions que cette saison !