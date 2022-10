Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Premier coup de froid pour la succession d'Ancelotti ?

Alors que Carlo Ancelotti ne s’éternisera pas sur le banc du Real Madrid, Florentino Perez réfléchit déjà à son successeur. Le président madrilène aurait même plusieurs noms en tête pour succéder à l’entraîneur italien et pourrait miser sur deux anciens du club. Mais l’une des pistes des Merengue serait suivie par une autre équipe.

Depuis son retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti a permis au club madrilène de retrouver la victoire sur la scène européenne. Du haut de ses 63 ans, l’entraîneur italien vivrait ses dernières années sur le banc madrilène et Florentino Perez ne souhaiterait pas être pris de court. Le président espagnol réfléchirait déjà à l'avenir.

🚨| Bayer Leverkusen looking at Xabi Alonso as a replacement for Gerardo Seoane. @ESPNDeportes #rmalive