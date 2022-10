Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première réponse tombe pour le transfert de ce crack

À 19 ans, Jude Bellingham a déjà la majorité des gros clubs européens à ses pieds. Le Real Madrid en a fait une priorité pour l’été prochain, tandis que les cadors de Premier League rêvent de le rapatrier en Angleterre. En revanche, d’après les dires d’Oliver Kahn, le Bayern Munich ne serait pas intéressé par l’international anglais.

Jude Bellingham affole déjà le marché des transferts. Le jeune milieu de terrain de 19 ans du Borussia Dortmund impressionne depuis son arrivée en Bundesliga il y a maintenant deux ans. Le Real Madrid semble particulièrement intéressé, mais il n’est pas tout seul.

Chelsea, Liverpool, Manchester City et United seraient également sur le coup, même si le club de la Ruhr de son côté a encore l’espoir de le conserver. Historiquement, le Bayern Munich est souvent venu se servir dans l’effectif du Borussia Dortmund pour se renforcer. Cela a notamment été le cas avec des joueurs comme Robert Lewandowski, Mario Götze ou bien Mats Hummels.

Bayern director Oliver Kahn on Jude Bellingham: “We are not thinking about it at all. Of course Bellingham is an outstanding player. But we’ve Kimmich, Goretzka, Gravenberch, Sabitzer…”, tells @Bild via @iMiaSanMia. 🔴 #FCBayern“I can say we're well equipped in that position”. pic.twitter.com/BNHBuy7pu7