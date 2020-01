Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane pourrait se relancer à Barcelone !

Publié le 6 janvier 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Mariano Diaz, qui n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu avec le Real Madrid cette saison, pourrait finalement se diriger vers un prêt à l’Espanyol Barcelone.

Barré par les présences de Karim Benzema et Luka Jovic à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Mariano Diaz (26 ans) semble bien parti pour quitter le club merengue cet hiver. En effet, le buteur hispano-dominicain aurait de nombreux prétendants sur le marché dans le cadre d’un prêt (OL, AS Rome…), et un club de Liga serait désormais positionné pour le joueur du Real Madrid.

Mariano vers l’Espanyol Barcelone ?