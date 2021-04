Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Odegaard dicté... par Zidane ?

Publié le 4 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

À son aise à Arsenal comme il l’a récemment fait savoir, Martin Odegaard serait susceptible de rallonger la durée de son prêt chez les Gunners si Zinedine Zidane restait en poste au Real Madrid.

Plus que performant avec Arsenal, Martin Odegaard a effectué une intégration fulgurante chez les Gunners et s’est adapté aisément au système de jeu de Mikel Arteta. Si bien que l’entraîneur d’Arsenal a fait passer le message suivant lors d’un point presse vendredi. « Je parle avec Ødegaard tous les jours. Je vois son visage, son langage corporel : il semble vraiment heureux ici à Arsenal. Ce que nous devons faire, c'est essayer de le faire performer, de le faire évoluer et d'être aussi heureux qu'il peut l’être ». De quoi confirmer les informations circulant dans la presse selon lesquelles Arsenal prendrait sérieusement en considération le fait de prolonger le prêt courant jusqu’en juin prochain d’Odegaard convenu avec le Real Madrid. Et selon Fabrizio Romano, la clé serait Zinedine Zidane.

Si Zidane reste au Real Madrid, Odegaard en ferait de même à Arsenal !