Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de cet ancien de l'OM sur la succession de Zidane et Koeman !

Publié le 17 octobre 2020 à 1h30 par La rédaction

Libre depuis son départ des Pumas, Michel espère entraîner un jour son ancien club, le Real Madrid. L'ancien entraîneur de l'OM a également évoqué une possible arrivée au FC Barcelone ou à l'Atlético.

Ancien joueur du Real Madrid, Michel est surtout connu en France pour son passage à l’OM. Entraîneur de la formation marseillaise entre août 2015 et avril 2016, l’Espagnol n’a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters et à Vincent Labrune avec qui les relations étaient tendues. Après son aventure à l’OM, Michel a poursuivi sa carrière d’entraîneur et a été placé à la tête de Malaga, mais aussi des Pumas au Mexique. Désormais libre de tout contrat, l’Espagnol aimerait relever un nouveau défi. L’ancien technicien de l’OM a été interrogé sur les rumeurs qui l'ont envoyé au Real Madrid et a évoqué une possible arrivée à l’Atlético et au FC Barcelone.

« Si le Barça ou l'Atlético étaient entraînés par une personne comme moi qui a une histoire derrière au Real Madrid, ce ne serait pas crédible»