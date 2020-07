Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le «Messi japonais» prêt à suivre les traces d'Odegaard ?

Publié le 24 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

Après une bonne saison passée en prêt à Majorque, Takefusa Kubo doit retourner au Real Madrid. Cependant, il pourrait ne pas rester très longtemps, puisque le Japonais devrait encore être cédés. Et les prétendants sont nombreux…

Sitôt arrivé, sitôt reparti ? Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté de Majorque par le Real Madrid, Takefusa Kubo doit retourner à Madrid prochainement, son prêt étant terminé. Auteur d’une belle saison, l’international japonais affiche une belle progression, et Zinedine Zidane placerait beaucoup d’espoirs en lui. Cependant, ce dernier pourrait envisager de le prêter encore une saison de plus…

Grenade, la Real Sociedad et le Bétis intéressés ?