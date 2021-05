Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énigmatique message de Zidane sur le dossier Ramos !

Publié le 8 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

Comme il n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu'en juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos voit son avenir flou et incertain. Blessé, il se pourrait qu'il ait d'ailleurs déjà disputé son dernier match avec la Casa Blanca. Interrogé sur la question, Zinedine Zidane a botté en touche.

Les jours passent mais la situation de Sergio Ramos au Real Madrid demeure identique. En fin de contrat le 30 juin prochain, le capitaine merengue n’a toujours pas prolongé et pourrait donc changer d’air la saison prochaine si cette opération n'évoluait pas. Si la probable arrivée de David Alaba pourrait compenser un départ de Sergio Ramos, perdre son capitaine, libre, serait un très gros coup dur pour les Merengue .

A-t-il joué son dernier match face à Chelsea ?