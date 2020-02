Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 25 février 2020 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 25 février 2020 à 13h33

Alors qu’une prolongation de contrat au Real Madrid serait dans les tuyaux pour Sergio Ramos, le défenseur espagnol a évoqué le sujet ce mardi en conférence de presse.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos (33 ans) aura donc une décision importante à prendre dans les prochains mois pour son avenir. La presse espagnole a récemment annoncé que l’international espagnol souhaiterait un contrat de plusieurs années, mais Florentino Pérez ne souhaiterait le prolonger que pour un an au Real Madrid. Interrogé en conférence de presse ce mardi, Sergio Ramos a rétabli la vérité au sujet de son avenir.

« Si le club veut que je continue, je suis là »