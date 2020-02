Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pourquoi la Juve s’est mise sur Pogba…

Publié le 11 février 2020 à 1h10 par La rédaction

Si la Juventus Turin s’est focalisé depuis au moins un an sur un retour de Pogba, ce n’est probablement pas le fait du hasard. Analyse.

Depuis plusieurs mois, la Juventus Turin travaille activement sur le retour de Paul Pogba, érigé en priorité par les dirigeants bianconeri , qui selon les dernières informations de Tuttosport seraient prêts à se séparer de Khedira et Matuidi pour rendre l’opération faisable financièrement. Pourquoi la Juventus s’active tant sur un retour du milieu français, alors que le Real Madrid est également sur les rangs ?

Pogba avait procédé de la sorte avec MU…