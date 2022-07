Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a donné un coup de main... au Real Madrid

Publié le 11 juillet 2022 à 10h15 par Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, le Real Madrid a pour grand projet de faire venir Kylian Mbappé. Le club madrilène a tenté sa chance lors de l’été 2021 et est revenu à la charge lors de la saison dernière. Finalement, Kylian Mbappé a préféré prolonger avec le PSG. Mais le Français aurait tout de même eu un impact positif dans le vestiaire merengue, notamment du côté de Vinicius Jr.

Cela fait maintenant quelques années que le Real Madrid essaye de faire venir Kylian Mbappé. Mais jusqu’à présent, les efforts madrilènes se sont avérés vains. Lors de l’été 2021, la Casa Blanca a tenté sa chance sans succès mais n’a rien lâché et est revenu à la charge la saison dernière, alors que le Français était dans la dernière année de son contrat avec le PSG. Mais finalement, Kylian Mbappé a préféré rester dans la capitale et y a prolongé jusqu’en juin 2025 comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi le 21 mai dernier. Toutefois, l’attaquant de 23 ans aurait eu un effet positif sur Vinicius Jr, devenu essentiel au Real Madrid.

De temer por su puesto por la posible llegada de Kylian a convertirse en una estrella mundial 🤩 https://t.co/3glVJLRxGO Por @jfelixdiaz — MARCA (@marca) July 11, 2022

Vinicius Jr n’a jamais été inquiété par la concurrence de Kylian Mbappé...

À en croire Marca , Vinicius Jr n’aurait jamais été inquiété par une potentielle arrivée de Kylian Mbappé. Alors que l’international tricolore était déjà lié au Real Madrid lors de l’été 2021, le Brésilien aurait toujours été bien déterminé à s’imposer à la Casa Blanca malgré le manque de confiance de certains, dont Zinédine Zidane, en lui.

... et le Français l’a même poussé à hausser son niveau de jeu