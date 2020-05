Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba dans l'obligation de faire un gros sacrifice ?

Publié le 17 mai 2020 à 23h30 par B.C.

Désireux de quitter Manchester United cet été, Paul Pogba privilégierait un avenir au Real Madrid. Mais pour espérer convaincre Florentino Pérez de miser sur lui, le Français devra faire un gros effort salarial...

L'histoire d'amour entre Paul Pogba et le Real Madrid démarrera-t-elle un jour ? Souvent annoncé dans le viseur des Merengue , l'international français n'est jamais parvenu à rejoindre le club espagnol. Pourtant, Zinedine Zidane a fait le forcing pour mettre la main sur lui l'été dernier, mais les exigences de Manchester United étaient bien trop élevées pour le Real Madrid. Cela risque d'être bien différent durant le prochain mercato puisque Paul Pogba n'a plus qu'une année de contrat, même si les Red Devils ont la possibilité de le prolonger automatiquement pour une saison supplémentaire, et l'épidémie de coronavirus va impacter l'économie du football, diminuant ainsi la cote des joueurs. Le Real Madrid pourrait donc en profiter, mais Paul Pogba devra faire un effort de son côté.

Pogba doit faire une croix sur son salaire XXL