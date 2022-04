Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez dévoile les coulisses du retour d’Ancelotti !

Publié le 30 avril 2022 à 22h00 par Pierrick Levallet

Suite au départ de Zinédine Zidane en fin de saison dernière, le Real Madrid a récupéré Carlo Ancelotti, qui était déjà passé par le club entre 2013 et 2015. Florentino Pérez a d'ailleurs profité de la célébration du nouveau titre de champion d'Espagne pour dévoiler les dessous du retour de l'Italien.

L’été dernier, le Real Madrid devait se chercher un nouvel entraîneur suite au départ de Zinédine Zidane. Le club madrilène a donc sondé le marché et s’est tourné vers l’un de ses anciens entraîneurs : Carlo Ancelotti. Après une expérience plutôt mitigée du côté d’Everton, l’Italien n’aurait donc pas hésité une seule seconde pour faire son retour sur le banc du Real Madrid. Après le nouveau titre de champion d’Espagne du club madrilène, Florentino Pérez n’a pas manqué de dévoiler les dessous de cette opération.

Selon Pérez, Ancelotti estime« qu’à Madrid les joueurs sont madridistas et c'est un plus »