Mercato - Real Madrid : Zidane recevrait une aide précieuse pour Haaland !

Publié le 19 avril 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland serait la priorité du Real Madrid pour se renforcer offensivement l’été prochain, Martin Odegaard ne manquerait pas de travailler en coulisse pour convaincre son compatriote de rallier la capitale espagnole.

A 32 ans, Karim Benzema n’incarne plus l’avenir au Real Madrid. C’est pour cette raison que le club madrilène a pris la décision de recruter Luka Jovic l’été passé à l’Eintracht Francfort en déboursant 60M€. Seulement voilà, près d’un an plus tard, ce choix s’est avéré être un véritable flop tant le Serbe de 22 ans n’est pas parvenu à s’adapter à la Liga et à la vie en Espagne. Conséquence de cela, la question de la succession de l’attaquant français pourrait être remise sur la table lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le nom du prolifique Erling Braut Haaland aurait ainsi été coché, bien qu’il soit arrivé il y a seulement quatre mois au Borussia Dortmund en provenance du RB Leipzig contre la modique somme de 20M€. Cependant, pour que ce dossier aboutisse, encore faudra-t-il convaincre l’attaquant norvégien de 19 ans de rallier la capitale espagnole où les exigences seront encore plus élevées que celles au sein du club de la Ruhr. Et à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, son compatriote Martin Odegaard s’activerait pour œuvrer à cette tâche.

Odegaard vanterait à Haaland les mérites du Real Madrid !