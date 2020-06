Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est enfin fixé dans ce dossier chaud !

Publié le 21 juin 2020 à 9h00 par D.M.

Le Real Madrid aurait finalement changé ses plans en raison de la crise du coronavirus. Ainsi, Martin Odegaard devrait rester à la Real Sociedad une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2021.

La Real Sociedad reçoit ce dimanche le Real Madrid en clôture de la 30ème journée de Liga. Une rencontre particulière pour Martin Odegaard prêté cette saison par la Casa Blanca au club de San Sebastián. Auteur de bonnes prestations sous le maillot de la Real Sociedad, le milieu norvégien se dirigeait vers un retour à Madrid afin de renforcer l’effectif de Zinédine Zidane. Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Martin Odegaard ce samedi, l’entraîneur français avait refusé de répondre à la question : « Il est très jeune, il se débrouille très bien pour la Real Sociedad et c’est un bon joueur dans le présent mais aussi pour l’avenir. Mais je ne vais pas vous dire ce que nous allons faire avec Martin. Maintenant il est à nous mais il joue dans un autre club. Nous verrons à l’avenir. C’est bien que la Real Sociedad en profite cette année .» Pourtant en interne, une décision aurait d’ores et déjà été prise.

Odegaard à la Real Sociedad jusqu’en 2021 ?