Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une décision radicale pour cette pépite !

Publié le 7 septembre 2021 à 1h00 par La rédaction

Malgré de fortes sollicitations à son égard, le Real Madrid souhaite garder Miguel Gutierrez, le jeune latéral gauche de 20 ans.

Miguel Gutierrez n’a disputé qu’une seule rencontre de Liga face au Betis, mais il avait particulièrement marqué les esprits. Sur la pelouse du stade Benito-Villamarin, le latéral gauche avait été très bon tant sur le plan défensif que sur sa faculté à apporter sa technique offensivement. Et malgré la présence de 3 autres joueurs pouvant évoluer à son poste, Miguel Gutierrez dispose d'une belle cote au sein du Real Madrid.

Le Real Madrid voit Gutierrez comme le futur titulaire à son poste