Mercato - Real Madrid : L’énorme annonce de cette pépite d’Ancelotti sur son avenir !

Publié le 7 septembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Malgré la forte concurrence dans l'entrejeu du Real Madrid, le jeune Antonio Blanco compte se faire une place dans l'effectif de Carlo Ancelotti et affiche déjà un énorme objectif pour la suite de sa carrière.

Lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga s’est engagé pour 6 ans avec le Real Madrid. L’international français rejoint un secteur déjà fourni où figurent Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Dani Ceballos ou encore Antonio Blanco. Le dernier cité est un joueur de 21 ans forme au Castilla sur qui la Maison Blanche fonde de gros espoirs. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le jeune espagnol ne s’inquiète pas malgré la concurrence et compte bien s’affirmer au sein d’un effectif pléthorique.

« J'espère que le jour où je prendrai ma retraite, ce sera dans ce club »