Mercato - Real Madrid : Pelé, Madrid… L’aveu de Rodrygo sur son arrivée !

Publié le 1 avril 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Avant de rejoindre le Real Madrid, Rodrygo admet avoir reçu la bénédiction de Pelé, légende du football brésilien.

Recruté par le Real Madrid en juin 2018, Rodrygo avait dû attendre l’été dernier afin de rejoindre officiellement l’effectif de Zidane Zidane. Le jeune ailier brésilien (19 ans) s’est vite adapté au football européen, avec un temps de jeu assez conséquent pour sa première saison. Interviewé par Goal ce mercredi, après avoir reçu le trophée NxGn, Rodrygo admet que Pelé a été d’une aide précieuse concernant son transfert à Madrid.

« Avant de venir à Madrid, je suis allé chez Pelé et j'ai reçu sa bénédiction »