Mercato - PSG : Raiola prêt à chambouler une opération XXL pour Pogba ?

Publié le 1 avril 2020 à 21h15 par Th.B.

Alors que la presse britannique fait état d’un échange entre Manchester United et la Juventus pour Paul Pogba et Matthijs de Ligt, cette opération ne devrait pas avoir lieu à cause de Mino Raiola. De quoi faire les affaires du PSG avec Pogba ?

L’été dernier, la Juventus a déboursé 75M€ hors bonus pour s’attacher les services de Matthijs de Ligt l’été dernier après avoir trouvé un accord avec l’Ajax Amsterdam. Cependant, l’international néerlandais n’affiche pas le même niveau qu’avec le pensionnaire d’Eredivisie cette saison avec la Vieille Dame . De quoi pousser The Daily Star à évoquer un éventuel échange entre la Juventus et Manchester United dans lequel figureraient Matthijs de Ligt et Paul Pogba. Cependant, cette opération pourrait ne pas voir le jour. Une ouverture pour le PSG avec Pogba ?

Raiola pour réduire à néant toute possibilité d’un échange De Ligt-Pogba ?