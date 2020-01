Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba aurait pris sa décision pour son avenir

Publié le 16 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

L’avenir de Paul Pogba est toujours au centre des rumeurs. Et du côté de Manchester United, le Français aurait visiblement arrêté son choix pour la suite de sa carrière.

Durant le dernier mercato estival, le feuilleton Paul Pogba a fait énormément parler. Désiré par Zinedine Zidane au Real Madrid, le Français a finalement été retenu par Manchester United. Toutefois, dans l’esprit du natif de Lagny sur Marne, les envies de départ seraient toujours d’actualité. Et alors qu’un départ serait compliqué pour Pogba à l’occasion de ce mercato hivernal, pour cet été, un choix aurait déjà été fait.

Priorité au Real Madrid ?