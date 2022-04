Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande révélation dans ce dossier XXL de Pérez !

Publié le 26 avril 2022 à 0h30 par La rédaction

Si le Real Madrid s’intéresse à Serge Gnabry, aucune discussion n’aurait à ce jour eu lieu entre les représentants de l’international allemand et les Merengue.

Serge Gnabry ne laisse pas le Real Madrid indifférent. L’ailier réalise une saison de haut niveau avec le Bayern Munich, lui qui a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives en 42 matchs, et suscite l’intérêt de Florentino Pérez. En effet, le contrat de l’international allemand arrivera à son terme en juin 2023, et les Merengue veulent frapper un très gros coup en l’attirant librement. Cependant, les pourparlers n’auraient en réalité même pas commencé.

Aucune négociation entre le Real Madrid et Serge Gnabry