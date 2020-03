Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce retentissante sur un dossier chaud de Zidane !

Publié le 1 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’un accord a déjà été annoncé entre le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Donny Van de Beek l’été prochain, le milieu de terrain néerlandais a fait le point sur son avenir.

Mi-janvier, Marca et De Telegraaf révélaient que le Real Madrid avait trouvé un accord de 55M€ avec l’Ajax Amsterdam pour le recrutement de Donny Van de Beek lors du prochain mercato estival. Zinedine Zidane étant plus que jamais à la recherche d’une grosse pointure au milieu de terrain, l’arrivée du jeune talent de l’Ajax semblait donc réglé. Mais le Real Madrid va devoir se montrer patient pour Van de Beek…

« Tout est encore ouvert »