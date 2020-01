Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho serait passé à l’action pour Gareth Bale !

Publié le 30 janvier 2020 à 10h00 par A.D.

José Mourinho songerait à rapatrier Gareth Bale à Tottenham. Le coach des Spurs aurait débuté les contacts pour récupérer l’attaquant du Real Madrid avant la fin du mercato estival.

José Mourinho aurait lancé les grandes manœuvres pour Gareth Bale. Orphelin de Harry Kane, blessé, le coach de Tottenham voudrait renforcer son attaque. Dans cette optique, José Mourinho aurait recruté Steven Bergwijn. Malgré tout, le Special One ne voudrait pas en rester là et aurait toujours l’intention de s’offrir Gareth Bale. Et pour obtenir gain de cause cet hiver, le Portugais s’activerait en coulisses.

Mourinho en contact avec le Real Madrid et Bale ?