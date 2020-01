Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Messi regrette le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 janvier 2020 à 20h30 par A.C.

Lionel Messi est revenu sur le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid vers la Juventus, en 2018.

Depuis la fin de saison 2018 et le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus, une des plus grandes rivalités de l'histoire du football a pris un coup dans l'aile. Le Portugais bataille toujours à distance avec Lionel Messi, mais sa présence est regretté lors des Clasico, sans parler du duel direct en Liga, à grands coups de buts. Ronaldo avait récemment invité Messi à le rejoindre en Serie A, mais ce dernier lui a répondu : « Je n’ai jamais eu le besoin de quitter le meilleur club du monde qui est Barcelone ».

« Quand Cristiano Ronaldo était au Real Madrid, les matchs étaient spéciaux »