Mercato : Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland... Un incroyable jeu des chaises musicales ?

Publié le 11 mars 2021 à 23h30 par A.D.

Alors que l'élimination précoce de la Juventus devrait provoquer le départ de Cristiano Ronaldo, il pourrait y avoir un véritable effet domino avec Kylian Mbappé et Erling Haaland.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus l'été prochain à cause de l'élimination humiliante de son équipe en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Porto. Conscient de la situation de CR7, le PSG serait prêt à profiter du cadeau et à s'offrir la star portugaise lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et en cas de succès sur ce dossier, le club de la capitale pourrait provoquer un véritable effet domino.

Ça va bouger entre Ronaldo, Mbappé et Haaland ?