Mercato - Real Madrid : Mbappé bientôt entraîné par un phénomène ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG et devrait, sauf énorme retournement de situation, rejoindre le Real Madrid l’été prochain. De son côté, la direction du club merengue semble déjà étudier la possibilité d’un changement d’entraîneur puisque Florentino Pérez rêverait d’enrôler Xabi Alonso qui cartonne actuellement sur le banc du Bayer Leverkusen. Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG libre en fin de saison pour prendre la direction du Real Madrid. Le début d’une nouvelle aventure pour le capitaine de l’équipe de France, qui souhaite franchir un cap sous la houlette de Carlo Ancelotti. Et à moyen terme, Mbappé pourrait finalement être dirigé par un autre profil de prestige au Real Madrid…

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid a encore battu le PSG https://t.co/p7o6OSF2Eq pic.twitter.com/E7bILT113w — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Xabi Alonso, le nouveau rêve du Real Madrid

Dans son podcast Here We Go , le journaliste Fabrizio Romano indique que le Real Madrid envisage, à terme, de faire venir un nouvel entraîneur : « Xabi Alonso a un grand fan au Real Madrid : Florentino Pérez. Florentino est amoureux de Xabi depuis le premier jour, depuis qu'il est joueur, pour son style, ses idées pour le présent et l'avenir. Il a toujours été l’un de ses joueurs et personnes préférés au club, et ce sentiment demeure. Florentino estime que Xabi a tout pour être l'entraîneur du Real Madrid », indique le journaliste, alors que Xabi Alonso réalise un travail remarquable sur le banc du Bayer Leverkusen.

Une arrivée dans un an ?