Mercato - Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane !

Publié le 24 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le Real Madrid du côté de Tottenham, Gareth Bale affiche son intention de revenir en Espagne l’été prochain. Une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane qui ne compte pas sur lui…

L’été dernier, alors qu’il était poussé vers la sortie par Zinedine Zidane qui ne comptait pas sur ses services Real Madrid, Gareth Bale a file en prêt direction Tottenham. L’ailier gallois n’a pas forcément convaincu ces derniers mois chez les Spurs , et la question d’un transfert sec n’est donc clairement pas d’actualité. D’ailleurs, interrogé en conférence de presse mardi, Gareth Bale a indiqué qu’il devrait retourner au Real Madrid l’été prochain.

« Mon plan est de retourner au Real »