Mercato - Real Madrid : L’opération Kylian Mbappé va être lancée !

Publié le 31 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Bien que cela sera très compliqué de faire plier le PSG cet été, le Real Madrid va bel et bien tenter sa chance pour Kylian Mbappé.

A l’aube de cette nouvelle saison, l’incertitude plane toujours concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Sera-t-il un joueur du PSG pour cet exercice 2021-2022 ? Rien n’est sûr pour le moment étant donné que le Français ne s’est toujours pas exprimé à ce sujet et aucune prolongation n’est en approche pour le joueur de Mauricio Pochettino. Alors que du côté du PSG la porte serait fermée pour un départ cet été, le danger est de perdre Mbappé gratuitement dans un an. Le club de la capitale est-il prêt à prendre ce risque ? Une ouverture dont voudrait profiter le Real Madrid.

Le Real Madrid va tenter sa chance !