Mercato - Real Madrid : Les vérités de ce joueur de Zidane sur son départ hivernal !

Publié le 9 avril 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que Luka Jovic a quitté le Real Madrid en prêt cet hiver direction l’Eintracht Francfort, le buteur serbe est revenu sur son choix de retourner au sein de l’écurie allemande.

Arrivé à l’été 2019 au Real Madrid, Luka Jovic était depuis en échec au sein du club de la capitale espagnole. En effet, le buteur serbe n’a jamais réussi à s’adapter à la Liga et s’est malheureusement trop souvent blessé en plus de subir quelques polémiques après des écarts de comportement. Ne bénéficiant donc pas de la confiance de Zinedine Zidane, Luka Jovic a été envoyé en prêt cet hiver pour six mois à l’Eintracht Francfort, le club au sein duquel il évoluait avant de rejoindre le Real Madrid. Et comme le buteur de 23 ans le confie dans un entretien accordé à BILD , retrouver son ancienne écurie était son premier choix pour rebondir, à tel point qu’il dit avoir repoussé les approches d’équipes plus huppées.

« J’ai pensé que l'Eintracht avait ce dont j'avais besoin »