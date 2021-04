Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prix de vente du club déjà fixé ? La réponse du maire de Saint-Etienne !

Publié le 8 avril 2021 à 23h30 par A.M.

Interrogé sur le prix de vente de l'ASSE, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, estime que le projet sera plus important que l'argent.

Ces derniers mois, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer semblent très actifs dans leurs recherches d'investisseurs pour l'ASSE. L'hypothèse d'une vente du club est même évoquée en interne. Il faut dire que les Verts ont de sérieux problèmes économiques qui pourraient les contraindre à vendre le club du Forez. Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, a d'ailleurs évoqué cette possibilité en se concentrant notamment sur le prix de vente.

«Les présidents ont dit que ce n'était pas une question d'argent mais de projet»