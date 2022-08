Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Les raisons du transfert de Casemiro sont dévoilées

Publié le 21 août 2022 à 18h30 par La rédaction

Tenté par un nouveau challenge, Casemiro a pris la décision de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Il referme ainsi l'une des plus belles pages de l'histoire du Real Madrid. Salaire, nouveau défi, Coupe du monde, seraient les trois grands piliers de la décision du milieu de terrain brésilien.

Le Real Madrid et Manchester United ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Casemiro. Le milieu de terrain emblématique du Real rejoindra les Red Devils contre un transfert de 70M€. Son choix paraît surprenant quand on voit la situation catastrophique dans laquelle se trouve Manchester, mais également lorsque vous êtes un élément indéboulonnable du récent vainqueur de la Ligue des Champions. Un tas de questions qui semblent avoir trouvé leurs réponses...

Le salaire ne pouvait pas se refuser

Le Manchester Evening News dévoile précisément les raisons du choix de Casemiro. Dans la première partie de ces révélations, on apprend que le salaire promis au Brésilien a joué un rôle important dans la décision du joueur. Il devrait percevoir un salaire annuel de 15M€, faisant de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif mancunien. Ayant signé un bail jusqu'en 2026, il est assuré de toucher 60M€ lors de son passage à Old Trafford. De plus, viendront s'ajouter à son salaire différentes primes. Individuelles mais également collectives. De quoi compléter son salaire. Une éventuelle qualification de Manchester United en Ligue des Champions lui permettrait également de toucher le pactole.

La tentation d'un nouveau défi

Casemiro avait des envies d'ailleurs. La venue d'Aurélien Tchouaméni n'a pas rassuré le Brésilien. A l'aube de la Coupe du monde, il trouvait cela intéressant d'évoluer aux côtés de Fred, son coéquipier en sélection, afin de parfaire leur duo. Le Manchester Evening News poursuit sa série de révélations en indiquant que Casemiro était tenté par le challenge Premier League, considéré comme le championnat le plus exigeant de la planète. Casemiro voulait se frotter à cette dureté après avoir tout remporté avec le Real Madrid.

La fin d'un trio légendaire