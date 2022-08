Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Ronaldo, Di Maria… Casemiro bat des records au Real

Publié le 21 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

On y aurait jamais cru au début du mercato et pourtant. Aujourd’hui, Casemiro n’est plus un joueur du Real Madrid. Véritable pierre angulaire du jeu madrilène ces dernières saisons, le Brésilien a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. Direction la Premier League et Manchester United pour le milieu de terrain. Cet été, en grande difficulté, les Red Devils avaient besoin de se renforcer et ils ont frappé fort avec le transfert de Casemiro. Pour cela, ils n’ont pas hésité à mettre la main à la poche. Le transfert serait ainsi évalué à 70M€. De quoi faire de l’ancien joueur de Porto la 3ème plus grosse vente du Real Madrid.

1/ Cristiano Ronaldo

Casemiro fait donc une entrée fracassante dans le Top 3 des plus grosses ventes du Real Madrid. Mais le Brésilien est encore loin du transfert numéro 1 dans ce classement, c’est-à-dire celui de Cristiano Ronaldo en 2018. Là encore, c’était totalement inattendu, mais alors qu’il avait tout connu sous le maillot merengue, CR7 avait décidé de sortir de son confort pour relever un nouveau défi. Ainsi, à l’été 2018, le Portugais avait décidé de faire ses valises pour filer en Italie et la Juventus. Un transfert retentissant puisque la Vieille Dame avait sorti une grosse somme pour recruter le quintuple Ballon d’Or : 105M€. La plus grosse vente du Real Madrid.

2/ Angel Di Maria

Cristiano Ronaldo 1er, Casemiro 3ème… Pour ce qui est de la 2ème plus grosse vente de l’histoire du Real Madrid, il faut se tourner vers un certain Angel Di Maria. Recruté en 2010 par la Casa Blanca, l’Argentin avait brillé sous le maillot merengue. Des performances qui avaient alors convaincu Manchester United de miser gros sur lui à l’été 2014. Avant Casemiro, les Red Devils avaient donc déjà bouclé un énorme transfert au Real Madrid puisque pour recruter Di Maria, ils avaient alors lâché près de 75M€.

4/ Alvaro Morata

Voilà donc le Top 3 de ce classement, mais le Real Madrid a réalisé d’autres grosses ventes derrière les 70M€ de Casemiro à commencer notamment par le transfert d’Alvaro Morata à Chelsea en 2017. N’ayant jamais trouvé sa place chez les Merengue, l’Espagnol avait d’ailleurs été vendu une première fois à la Juventus en 2014. Revenu au Real Madrid en 2016, Morata avait été transféré chez les Blues un an plus tard. Montant de la transaction : 66M€.

5/ Mesut Özil

Enfin pour compléter ce Top 5 des plus grosses ventes du Real Madrid, on retrouve un certain Mesut Özil. Recruté en 2010 au Werder Brême, le milieu offensif avait ensuite explosé du côté du Bernabeu. Mais après 3 saisons, lui aussi avait décidé de prendre la direction de la Premier League. Özil a alors filé à Arsenal en 2013. Et pour recruter l’Allemand, les Gunners avaient également fait un gros chèque, 47M€.

Hakimi ou encore Varane pour compléter le Top 10

Et si l’on remonte encore un peu pour faire le Top 10 des transferts les plus importants du Real Madrid, on retrouve Matteo Kovacic (6ème, parti à Chelsea pour 45M€), Achraf Hakimi (7ème, parti à l’Inter Milan pour 43M€), Robinho (8ème, parti à Manchester City pour 43M€), Raphaël Varane (9ème, parti à Manchester United pour 40M€) et Gonzalo Higuain (10ème, parti à Naples pour 39M€).