PSG : L’agent de Cristiano Ronaldo met le feu au mercato de Campos

Publié le 21 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Nouveau conseiller football du PSG, Luis Campos a naturellement activé ses réseaux pour lancer le mercato parisien. Dans cette optique, le nouveau dirigeant parisien collabore sans surprise avec Jorge Mendes. Les transferts de Vitinha et Renato Sanches sont issus de cette entente. Et c'est loin d'être terminé puisque l'agent de Cristiano Ronaldo pourrait placer d'autres joueurs à Paris. Analyse.

Après une saison décevante, le PSG a décidé de réaliser plusieurs changements en interne. Le principal concerne évidemment le départ de Leonardo qui était directeur sportif, remplacé par Luis Campos, nommé conseiller football du club de la capitale. La stratégie parisienne a donc évolué sur le mercato puisque les deux hommes n’ont pas les mêmes réseaux. Luis Campos est par exemple très proche de Jorge Mendes avec lequel il a souvent collaboré par le passé. Et cela se remarque déjà dans les transferts du PSG.

Vitinha et Renato Sanches, les deux premiers transferts de l'écurie Mendes

Très rapidement, Luis Campos a donc activé ses réseaux pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Ainsi, le PSG a lâché 41,5M€ pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Un joli coup compte tenu du fait que le milieu de terrain est présenté comme l’un grands espoirs du football portugais. Par la suite, la filière portugaise a été de nouveau activée par Luis Campos qui a recruté Renato Sanches, un autre protégé de Jorge Mendes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le nouveau conseiller football du PSG a rapidement activé ce dossier. Il faut dire que Luis Campos connaît très bien Renato Sanches puisqu’il était déjà à l’origine de son transfert au LOSC. Et il a donc de nouveau attiré l’international portugais.

Bernardo Silva, Leao, Ugarte... c'est loin d'être fini !

Et c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, selon nos informations, la priorité de Luis Campos est désormais de recruter Bernardo Silva pour lequel une offre de 80M€ a même été dégainée, et refusée par Manchester City. L'international portugais est très apprécié par le conseiller football du PSG qui l'avait attiré à l'époque à l'AS Monaco, et c'est bien évidemment Jorge Mendes qui gère ses intérêts. D'autres joueurs appartenant à l'écurie de l'agent de Cristiano Ronaldo sont suivis par le PSG à savoir Rafael Leao (AC Milan), que Luis Campos avait attiré au LOSC à l'époque, ou encore Manuel Ugarte (Sporting CP). En revanche, comme révélé par le10sport.com, la piste menant au milieu de terrain uruguayen est essentiellement pour l'avenir.

🔥EXCLU @le10sport🔥➡️ Le PSG vient de dégainer une offre de 80 M€ pour Bernardo Silva !✅ Priorité du PSG d'ici le 31 août❌ Refus de Manchester City🔄 Bernardo Silva n'ira pas au clash pour son transfert#Mercato #PSG #bernardosilva https://t.co/4FnvP3x0I8 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 18, 2022

Mendes-Campos, un duo qui a brillé sur le mercato

Par conséquent, l'axe Mendes-Campos tourne à plein régime cet été. Et ce n'est pas une surprise. En effet, lorsqu'il était en poste à l'AS Monaco ou au LOSC, Luis Campos avait déjà recruté plusieurs joueurs de l'écurie Mendes. Et souvent avec beaucoup de succès à l'image de Fabinho et Bernardo Silva, arrivés sur le Rocher alors qu'ils étaient inconnus du grand public, avant de porter l'équipe vers le titre de champion de France en 2017. Sans oublier les transferts de Radamel Falcao et James Rodriguez qui ont permis de lancer le projet monégasque. Enfin, au LOSC, Luis Campos avait déjà réalisé un très joli coup avec Rafael Leao, arrivé libre suite à son litige avec le Sporting CP et revendu 30M€ un an plus tard. Le dirigeant portugais est également parvenu à relancer Renato Sanches à Lille alors qu'il était en perdition au Bayern Munich.