Mercato - Real Madrid : Hakimi livre les coulisses de son départ !

Publié le 5 mai 2021 à 16h00 par D.M.

Champion d’Italie avec l’Inter, Achraf Hakimi est revenu sur son départ du Real Madrid lors du dernier mercato estival.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi n’est pas parvenu à s’imposer au sein du club espagnol. Comme énormément de jeunes joueurs, l’international marocain a dû s’exiler très tôt dans sa carrière pour obtenir du temps de jeu. Prêté au Borussia Dortmund entre 2018 et 2020, Hakimi a énormément progressé en Bundesliga et s'est révèle aux yeux de l’Europe. De retour au Real Madrid lors du dernier mercato estival, le joueur de 22 ans ne s’est pas éternisé dans la capitale espagnole puisqu’il a été vendu à l’Inter pour 45M€. Pourtant, la Casa Blanca avait la possibilité de le conserver.

« Le Real Madrid a eu l'occasion de me retenir l'été dernier, mais… »