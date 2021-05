Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les dés sont définitivement jetés pour Zidane !

Publié le 16 mai 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane aurait décidé de quitter le Real Madrid cet été. Alors que les joueurs et la direction merengue seraient déjà au courant des intentions du coach français, Florentino Pérez préparerait sa succession depuis plusieurs semaines déjà et ne sera pas pris par surprise en fin de saison.

Zinedine Zidane ne devrait pas être sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Alors que son bail expirera le 30 juin 2022, le coach français aurait pris la décision de partir dès cet été. Un choix qu'il aurait déjà communiqué à ses joueurs selon les dernières informations de Fernando Burgos, lâchées au micro de la Onda Cero . Et contrairement à son départ à l'été 2018, Zinedine Zidane ne prendrait pas Florentino Pérez par surprise cette fois.

Un départ inéluctable pour Zidane, mais...