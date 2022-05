Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de cette star d’Ancelotti sur son avenir !

Publié le 28 mai 2022 à 1h30 par Thibault Morlain

Alors que Marcelo arrive au terme de son contrat au Real Madrid, le Brésilien ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Ce vendredi, le latéral gauche a fait le point concernant la suite de sa carrière.

Le Real Madrid n’a plus qu’un match à jouer cette saison et quel match. Ce samedi, la Casa Blanca a rendez-vous avec Liverpool pour la finale de la Ligue des Champions. Viendra ensuite le temps de se pencher sur l’avenir de chacun. Cela vaut notamment pour Marcelo. Véritable légende de la Casa Blanca, le latéral gauche est actuellement dans le flou pour son avenir. Arrivant au terme de son contrat avec le Real Madrid, Marcelo aimerait bien continuer avec le club madrilène. Mais quid de la position de Florentino Pérez et ses collaborateurs ? Pour le moment, rien n’est fixé.

« Après la finale, nous verrons ce que nous ferons »

Ce vendredi, en conférence de presse, Marcelo a d’ailleurs été interrogé sur son avenir. Le joueur du Real Madrid a alors confié: « Tout le monde connait ma passion et mon amour pour le club de ma vie qui est le Real Madrid. Le Real Madrid m’a tout donné. Je ne vais pas dire maintenant ce que je pense. Je ne veux pas une statue. Après la finale, nous verrons ce que nous ferons ».