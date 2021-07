Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les chiffres de l'opération Varane sont enfin connus !

Publié le 27 juillet 2021 à 9h30 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane serait sur le point de rejoindre Manchester United. Alors qu'un accord pour un transfert de 50M€ aurait été trouvé entre les clubs, le Français s'apprêterait à rejoindre l'Angleterre pour passer sa visite médicale et signer un contrat XXL de cinq saisons, après avoir observé une quarantaine.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane serait sur le point de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Selon les dernières informations de Sky Italia , les Red Devils auraient trouvé un accord avec la Maison-Blanche pour un transfert aux alentours de 50M€. Comme l'a indiqué le média transalpin, Raphaël Varane devrait signer un bail de cinq saisons avec le club emmené par Ole Gunnar Solskjaer. Et pour convaincre le champion du monde de les rejoindre, les Red Devils n'auraient pas lésiné sur les moyens.

Raphaël Varane voit double à Manchester United