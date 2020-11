Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les chiffres de l'opération Haaland dévoilées ?

Publié le 7 novembre 2020 à 9h00 par A.D.

Malgré son échec à l'hiver dernier, le Real Madrid songerait toujours à recruter Erling Braut Haaland. Pour l'arracher au Borussia Dortmund, Zinedine Zidane devrait débourser une petite fortune.

Véritable révélation du début de saison 2019-2020, Erling Braut Haaland a bluffé les plus grands clubs européens. Alors qu'il défendrait les couleurs du RB Salzbourg, le buteur norvégien aurait été pisté par les plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid. Malgré tout, la pépite de 20 ans a préféré rejoindre le Borussia Dortmund afin de prendre du galon. Laissé sur le carreau à l'hiver 2020, Zinedine Zidane n'aurait pas du tout renoncé à l'idée d'attirer Erling Braut Haaland vers le Real Madrid. Mais cette fois, la note devrait être beaucoup plus salée pour le protégé de Lucien Favre.

Une transaction à plus de 90M€ pour Erling Haaland ?