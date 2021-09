Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un talent de Ligue 1 lance un appel du pied à Ancelotti !

Publié le 2 septembre 2021 à 14h10 par La rédaction

Alors qu’il continue de faire ses classes à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a dévoilé l’un de ses rêves pour son avenir : rejoindre le Real Madrid.

Si Florentino Pérez a bataillé pendant toute cette fin de mercato pour s’attacher les services de Kylian Mbappé, il compte bien revenir à la charge dès le mois de janvier. En attendant, le président du Real Madrid a bouclé la signature d’un autre jeune joueur de Ligue 1 : Eduardo Camavinga. Car depuis des années, la Maison Blanche a toujours eu un œil sur le championnat de France et ses talents. La preuve avec les venues de Ferland Mendy, Raphaël Varane et surtout Karim Benzema. Dans quelques années, c’est un autre lyonnais qui pourrait emprunter le même chemin : Rayan Cherki.

« On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid »