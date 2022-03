Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le ton est donné pour l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 16 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Karim Benzema vit probablement la meilleure saison de sa carrière, son statut actuel en fait un élément indispensable du Real Madrid. De quoi assurer son avenir au club encore quelques années ?

C’est un fait, le Real Madrid est en train de préparer un mercato estival 2022 particulièrement mouvementé avec l’arrivée probable de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, mais également sa volonté farouche de boucler le transfert d’Erling Haaland (Borussia Dortmund). Une solide concurrence pourrait donc débarquer pour Karim Benzema l’été prochain, mais en attendant, le buteur français de 35 ans paraît indispensable au Real Madrid comme l’a constaté le journaliste Frédéric Hermel, spécialiste du club merengue, sur les ondes de RMC Sport .

« Pas capable d’imaginer un Real sans Benzema »