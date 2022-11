Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Benzema déjà trouvé ?

Publié le 7 novembre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Au sommet de son art actuellement, Karim Benzema voit toutefois la fin de sa carrière se rapprocher. Pour le Real Madrid, il faut donc penser à l’avenir et au successeur du Ballon d’Or 2022. Si les noms de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland reviennent avec insistance au Real Madrid, le remplaçant de Benzema pourrait déjà être dans l’effectif de Carlo Ancelotti.

Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait prochainement prolonger. Mais la question est de savoir comment le poids des années impactera le niveau de l’international français. A 34 ans, KB9 se rapproche indéniablement de la fin de sa carrière. De quoi obliger le Real Madrid à commencer à préparer le futur.

Mercato - Real Madrid : Perez prend une décision fracassante avec Hazard https://t.co/tAqUCUgRSY pic.twitter.com/Y5khm3VgOY — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Mbappé, Haaland…

Pour l’avenir du Real Madrid, deux noms sont revenus plus que les autres : Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Le fait est que le joueur du PSG ne serait aujourd’hui plus vraiment une priorité. Pour le Norvégien, il faudra attendre au moins 2024, date de l’activation de sa clause libératoire. Et il faudra encore le convaincre de venir.

… ou Rodrygo ?