Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG s’est fait recaler par la prochaine recrue XXL d’Ancelotti !

Publié le 28 avril 2022 à 23h00 par Bernard Colas

Alors qu’Antonio Rüdiger prend le chemin du Real Madrid, le PSG aurait connu un échec de taille avec le défenseur de Chelsea.

Bientôt libre, Antonio Rüdiger s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Malgré de longues négociations avec Chelsea, le défenseur allemand a en effet pris la décision de quitter l’écurie londonienne à l’issue de la saison. « Le départ de Rüdiger ? Je ne pense pas que quiconque l'apprécie. Il donne confiance à tout le monde dans le vestiaire. C'est un personnage unique et il joue à un niveau exceptionnel. Il attire parfois l'attention sur lui, il aime les responsabilités. Personne n'aime cette décision mais nous devons l'accepter. Qu'on le veuille ou non, il y aura une vie à Chelsea après Toni », a regretté Thomas Tuchel. Logiquement, Antonio Rüdiger a attiré les convoitises, mais c’est le Real Madrid qui devrait rafler la mise, au grand dam du PSG notamment.

Rüdiger a repoussé une grosse offre du PSG