Mercato - Real Madrid : Le PSG est passé à l’action pour Raphaël Varane !

Publié le 1 juillet 2021 à 23h00 par B.C.

Malgré son intérêt pour Sergio Ramos, le PSG aurait approché le clan Varane pour discuter de la faisabilité d’un transfert durant le mercato estival.

Cela fait désormais plusieurs heures que Sergio Ramos est officiellement libre de tout contrat. Faute d’accord avec le Real Madrid, le défenseur de 35 ans a quitté le club merengue après 16 saisons de bons et loyaux services. Alors que le PSG a ouvert les discussions pour s’attacher les services de l’ancien capitaine du Real Madrid, un autre départ majeur pourrait survenir à la Casa Blanca . Sous contrat jusqu’en 2022, Raphaël Varane n’a toujours pas prolongé son bail et pourrait ainsi être poussé vers la sortie par Florentino Pérez, pour éviter son départ libre l’année prochaine. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, et ce malgré son intérêt pour Sergio Ramos.

Le PSG attentif au cas Varane